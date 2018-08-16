С конца августа москвичам будут бесплатно делать прививку от гриппа
16 августа 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
Ежегодная бесплатная вакцинация от гриппа начнётся в Москве 20 августа. Она будет проходить до 28 октября. В Москве будет открыто более 500 пунктов вакцинации.
Как говорят эксперты, в прошлом году прививки с мобильных пунктах были сделаны для 200 тысячах москвичей. Получается, что в 2017 году Москва показала лучший результат за все годы. Об этом сообщает НСН.
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