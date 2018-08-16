Синоптики сообщили о похолодании в Москве

В четверг, 16 августа, жителей столичного региона ожидает прохладная и ветреная погода. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Объявленный уровень погодной опасности на сегодня – желтый.

Сегодня днем температура воздуха в Москве составит 21-23 градуса. Ночью столбики термометров покажут 11-13 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Возможно усиление ветра до 15 м/с. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье сегодня ожидается 20-25 градусов тепла, ночью 10-13 градусов. Из-за возможных осадков и усиления ветра синоптики объявили на сегодня желтый уровень погодной опасности, сообщает М24.