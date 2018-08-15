Пользователи пожаловались на сбой работы сервиса «Сбербанк Онлайн»

Пользователи в среду, 15 августа, вечером пожаловались на сбой работы сервиса «Сбербанк Онлайн».

Портал Downdetector сообщил, что пользователи сообщали, что не смогли войти в систему, сервис не выдал им выписку по счета, не смогли совершить платеж.

"Если у вас сегодня вечером Сбербанк Онлайн работал со сбоями, не беспокойтесь — наши специалисты уже всё починили. Извините, пожалуйста, за неудобства", - сообщает на странице в Тwitter банка.

Ранее Сбербанк сообщал о сбоях в системе 16 июля. Тогда часть клиентов банка испытывала трудности при входе в мобильное приложение и веб-версию системы "Сбербанк Онлайн".