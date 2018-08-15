Володин предложил увеличить размеры пенсий на несколько тысяч
15 августа 2018, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить пенсии россиянам до 20-25 тысяч рублей. О том, что пенсионерам необходимо в ближайшие годы увеличивать размер пенсий, Володин сказал сегодня по итогам рабочего совещания по подготовке запланированных на 21 августа слушаний.
По словам председателя Госдумы, в стране требуется создать устойчивую и эффективную пенсионную систему, чтобы обеспечить рост пенсий выше уровня инфляции и чтобы их размер составил не менее 40% от заработной платы. Для обсуждения этих задач планируется провести парламентско-общественные слушания. Как подчеркнул Володин, размер сегодняшних пенсий никого не устраивает.
По его словам, "дыра в Пенсионном фонде будет увеличиваться", и если бездействовать, может сложиться ситуация, "когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель до 25 тысяч рублей, а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер: образовании, здравоохранении, социальной сфере, инфраструктуре".
Ранее Вячеслав Володин не исключил, что государственные пенсии в России могут "обнулиться" из-за дефицита бюджета.
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