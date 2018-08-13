Володин допустил отмену государственных пенсий в России
13 августа 2018, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]
Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что государственные пенсии в России могут "обнулиться" из-за дефицита бюджета. Об этом он заявил в субботу в Саратове на встрече с местными жителями.
Володин считает, что говорить надо в первую очередь о повышении пенсий, а не об изменении возраста. При этом он пошутил, что для увеличения срока жизни есть спортивные площадки. «Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — сказал спикер Госдумы. По его словам, в пенсионной системе имеется "дыра".
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