Володин допустил отмену государственных пенсий в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что государственные пенсии в России могут "обнулиться" из-за дефицита бюджета. Об этом он заявил в субботу в Саратове на встрече с местными жителями.

Володин считает, что говорить надо в первую очередь о повышении пенсий, а не об изменении возраста. При этом он пошутил, что для увеличения срока жизни есть спортивные площадки. «Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — сказал спикер Госдумы. По его словам, в пенсионной системе имеется "дыра".