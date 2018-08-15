В Приангарье завершился конкурс на получение грантов для фермеров

В Приангарье конкурс на получение грантов подошел к концу. Он был направлен на поддержку начинающих фермеров. На него было подано 118 заявок из 24 районов Иркутской региона.

Победителями были выбраны 39 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), из них 22 из Усть-Ордынского Бурятского округа, четыре – представители районов МКС (местность, приравненная к районам Крайнего Севера) – Братского и Нижнеилимского районов, четыре из Балаганского района, пять из Качугского района, по одному из Иркутского, Нижнеудинского, Ольхонского и Чунского районов области, сообщает Телеинформ.