Более ста мин различного калибра выпустили украинские военные на населенные пункты под Новоазовском. Экстренное сообщение распространило министерство обороны Донецкой народной республики.

Под плотный огонь попали Коминтерново и Ленинское. Эти населенные пункты находятся под постоянным огневым прессингом вооруженных сил Украины. Но обычно туда прилетают несколько мин. В этот раз огневое давление превысило все мыслимые пределы.

«В настоящее время по посёлкам выпущено в общей сложности более СТА мин различного калибра, выстрелов из вооружения БМП и различных гранатометов», — с таким экстренным сообщением только что выступило оперативное командование ДНР.

Попадания мин уже привели к многочисленным пожарам. Потушить их практически невозможно. Силы МЧС не могут выехать в зону боевых действий, пока там идут обстрелы. Военнослужащие армии ДНР вынуждены сдерживать удар.

«Наши защитники держат активную оборону, подавляя огневые точки противника из незапрещённого Минскими соглашениями вооружения», — пояснило оперативное командование ДНР, комментируя сложившуюся ситуацию.

Буквально накануне в Коминтерново побывал корреспондент АН.

Репортаж о том, как этот населенный пункт живет в условиях постоянного огневого прессинга уже опубликован.