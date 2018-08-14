Классрук Путина рассказала, как он сбегал с уроков в школе

Учительница Вера Гуревич, бывшая классной руководительницей президента России Владимира Путина, рассказала, как он озорничал в школе и как смог затем успешно поступить в университет.

«Он сбегал с уроков. Он открывал двери и кричал «Ку-ку, это я!» Был, конечно, озорником. Энергия в нем била ключом», - вспомнила бывшая классная руководительница российского президента.

Вера Гуревич также рассказала, что в начальных классах будущий президент России наверняка получал двойки, но уже с пятого по восьмой классы, под ее классным руководством, он начал учиться лучше, и восьмой класс закончил без троек. Затем ее ученик поступил в школу с химическим уклоном, хотя сам является гуманитарием, но тем не менее, закончил ее и смог поступить в университет.

«Там было 30 человек на место, но он поступил. Он получил все пятерки, только по сочинению – четверку. Его мечта сбылась, но добился он этого самостоятельно», - отметила Вера Гуревич.

Вера Гуревич была классной руководительницей Владимира Путина с пятого по восьмой классы в ленинградской школе № 193. Сейчас учительнице 85 лет, и она до сих пор дружит со своим выпускником Владимиром Путиным, передают «Известия».