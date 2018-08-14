В Москве проводили в последний путь депутата Госдумы Коровникова

Сегодня утром в Москве проводили в последний путь депутата Госдумы от "Единой России" Александра Коровникова. О кончине политика в минувшую пятницу, 10 августа, сообщили в аппарате фракции ЕР.

Прощание было проведено в ритуальном зале Центральной клинической больницы управделами президента на улице Маршала Тимошенко. На траурном мероприятии присутствовали родственники и близкие Коровникова, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и коллеги усопшего.

Как уточняет сегодня РИА "Новости", Александр Коровников будет впоследствии похоронен на Троекуровском кладбище в столице.