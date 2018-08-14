Ангарчанка создала первое в России игровое приложение для пожертвований

Жительница Ангарска получила приз в размере 100 тысяч рублей на молодежном форуме «iВолга» в Самарской области. Девушка разработала первое в России мобильное приложение для пожертвований в формате познавательной игры.

Полученные средства девушка собирается израсходовать на закупку компьютерной техники для разработки мобильного приложения для IOS и организации практики школьников по игростроению и программированию. Об этом сообщает Телеифнорм.

Также ангарчанка победила в конкурсе Мисс iВолга.