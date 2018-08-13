Специалисты назвали главные причины ДТП

Ученые сообщили, что количество велосипедистов, попавших под колёса автомобилей, значительно выросло. Также они подчеркивают то, что причинами ДТП являются низкая сознательность велосипедистов и невнимательность водителей.

Как сообщает НСН, автомобилисты на особо сложных участках дороги в 11-ти из 19 случаев не смотрят в зеркала при перестроении, а также забывают о «слепых зонах» - там могут находиться велосипедисты.