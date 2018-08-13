Специалисты назвали главные причины ДТП
13 августа 2018, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые сообщили, что количество велосипедистов, попавших под колёса автомобилей, значительно выросло. Также они подчеркивают то, что причинами ДТП являются низкая сознательность велосипедистов и невнимательность водителей.
Как сообщает НСН, автомобилисты на особо сложных участках дороги в 11-ти из 19 случаев не смотрят в зеркала при перестроении, а также забывают о «слепых зонах» - там могут находиться велосипедисты.
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