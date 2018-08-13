В Федерации автовладельцев прокомментировали предложение страховщиков

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев дал комментарии по поводу предложения страховых компаний ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО пятью днями. СМИ: страховщики хотят ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО

Канаев отметил, что это очень малый срок, иногда и трех месяцев бывает недостаточно, чтобы люди успели обратиться к страховщикам. Ведь у людей есть отпуска, кто-то может заболеть, "бывают разные случаи", подчеркнул эксперт в беседе с RT. Он считает, что нужен анализ, какая-то статистика, чтобы стало ясно, действительно ли такая мера поможет противостоять мошенничеству.

Ранее Министерство финансов России направило поправки в закон "Об ОСАГО" в заинтересованные ведомства. В них предлагается учитывать при расчете стоимости полиса стиль вождения клиента.