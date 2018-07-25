Минфин предложил поменять условия выдачи ОСАГО

Министерство финансов России направило поправки в закон «Об ОСАГО» в заинтересованные ведомства. В них предлагается учитывать при расчете стоимости полиса стиль вождения клиента. ЦБ может ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов

Минфин предлагает отменить 2 коэффициента, которые определяют стоимость полиса ОСАГО - мощности и региональный. Вместо них могут ввести новые коэффициенты, которые оценивают стиль вождения водителя.

Кроме того, тариф будет зависеть от нарушений правил дорожного движения на протяжении года до заключения договора на новый срок (кроме тех, что были зафиксированы видеокамерами), сообщает "Экономика сегодня". К ним относятся вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, превышение скоростного режима больше чем на 60 километров в час, проезд на красный сигнал светофора, выезд на "встречку" и др.

Максимальную стоимость полиса министерство предлагает установить на уровне не выше трехкратного размера базового тарифа, который устанавливается Центробанком. Вероятно введение трех разных типов полисов: базовый и выплаты в один миллион и два миллиона рублей. Приобретать ОСАГО можно будет сроком на три года.