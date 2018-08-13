AliExpress начал массово блокировать россиян за открытые споры

Торговая интернет-площадка AliExpress начала массового блокировать учетные записи россиян. Тем самым компания пытается защитить продавцов от недобросовестных покупателей, которые уклоняются от оплаты товаров.

Блокировка учетных записей российских пользователей проводится за попытки обмануть китайских продавцов. По правилам интернет-площадки, открыть спор с продавцом можно, если товар окажется бракованным. При этом стороны могут решить спор полным или частичным возвратом стоимости покупки. И если раньше руководство AliExpress закрывало глаза на такие случаи, то теперь их стало слишком много, пишет kp.ru. Если администрация видит слишком большое число споров, аккаунт будет закрыт.

Можно подать апелляцию, но разблокировки добиваются немногие, некоторые даже попадают в так называемый "черный список". Блокируется ФИО и адрес проживания покупателя, потом он, скорее всего, уже не сможет воспользоваться услугами онлайн-магазина.