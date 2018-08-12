В Крыму отреагировали на слова Лаймы Вайкуле о полуострове

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал отказ Лаймы Вайкуле приезжать на полуостров. Он считает, что рассматривать крымскую ситуацию сквозь открытый или закрытый кошелёк недопустимо. Директор певицы Лаймы Вайкуле прокомментировал высказывание артистки о Крыме

Иоффе отметил РИА Новости, что "качество души творческого человека не измеряется в серебряниках". Он добавил, что Вайкуле вскоре включат в списки "крымского досье". Григорий Иоффе подчеркнул, что до этого очень ценил творчество латвийской певицы.

Лайма Вайкуле сделала резонансное заявление перед началом своего концерта в Одессе. По словам артистки, она ни за какой гонорар не согласилась бы выступать на территории Крыма.