СМИ: Лайма Вайкуле заявила, что ни за какие деньги не будет выступать в Крыму

Известная певица Лайма Вайкуле сделала резонансное заявление перед началом своего концерта в Одессе. По словам артистки, она ни за какой гонорар не согласилась бы выступать на территории Крыма.

Вайкуле заявила журналистам, что она является жительницей Европы, а им "запрещено посещать Крым". При этом певица заступилась за своих коллег, которые были внесены в "черные списки" из-за своих концертов на полуострове, передает РИА "Новости". Она подчеркнула, что все артисты – это дети, которые могут "выкинуть черт-те что", поскольку неадекватно воспринимают многие вещи.

Лама Вайкуле убеждена, что певцы и актеры, внесенные в вышеуказанные списки, поехали в Крым по одной причине – они не понимают, что именно происходит.