После ночного обстрела украинскими военными села Коминтерново сгорела летняя кухня и поврежден частный дом.

Обстрелы начались поздно вечером. Вооруженные силы Украины попросту забросали населенные пункты на юге Донецкой народной республики минами.

Больше всего в эту ночь пострадало село Коминтерново. Оно расположено в зоне боевого соприкосновения на юге республики. Сейчас в ДНР это одно из самых тяжелых направлений. Сводки о нарушении режима перемирия украинскими военными оттуда приходят регулярно. И в эту ночь они применили мины.

В этот раз в Коминтерново украинскими военнослужащими была обстреляна улица Кирова. Мины попали в два дома. У одного из них теперь повреждена крыша, разрушен дымоход, выбило стекла. Второй отделался летней кухней. Мина разрушила только ее.

К счастью обошлось без жертв. Никто не погиб, никого не ранило.

Ранее АН уже сообщал о том, что в эту ночь в Донецкой народной республики украинские военные обстреляли Саханку, Ленинское и Коминтерново. Пять выстрелов было произведено из минометов калибра 120 миллиметров, еще пять из миномета калибра 82 миллиметра.

В настоящий момент в зоне боевого соприкосновения на Донбассе действует режим, так называемого «хлебного перемирия». Он объявлен с 1 июля и действует бессрочно.