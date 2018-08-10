За увольнение пожилых работников в РФ могут ввести уголовное наказание

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем за увольнение пожилых работников будет ужесточена административная и введена уголовная ответственность для работодателей.

Глава правительства РФ в рамках беседы с сотрудниками Кроноцкого заповедника в Камчатском крае заявил, что по данному вопросу в настоящий момент готовятся самые разные предложения. Если их впоследствии поддержат парламент и президент России, то это предоставит довольно серьезные гарантии гражданам зрелого возраста.

Медведев, однако, добавил, что в каждом отдельном случае необходимо будет разбираться, передает утром в пятницу, 10 августа, РИА "Новости".