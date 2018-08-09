Ремчуков презентовал агитационную кампанию кандидата в мэры Собянина

В Москве в четверг состоялась презентация агитационной кампании кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. Мероприятие провел глава избирательного штаба столичного градоначальника Константин Ремчуков.

Ремчуков отметил, что кампания будет яркой, в ходе нее используют современные технологии. Предусмотрено 18 видов агитационной продукции, в том числе: значки, наклейки, открытки, магниты.

В кампании задействуют более 10 тысяч прошедших обучение волонтеров. Основная масса добровольцев с 13 августа начнет осуществлять поквартирный обход, более 2,5 тысяч человек проведут пикеты на улицах Москвы. Волонтеров оденут в распознавательную форму с символикой избирательного штаба Сергея Собянина и эмблемой «Я волонтер». Кроме того, свыше тысячи муниципальных депутатов будут проводить агитацию районов.

Константин Ремчуков добавил, что в настоящий момент у Собянина 152 доверенных лица. Они также примут участие в агитационной кампании.

Москвичи выберут нового градоначальника 9 сентября. Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Собянин встретился с экспертом ОЭСР Андреасом Шляйхером, который высоко оценил качество столичной системы образования.







































