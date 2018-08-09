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Памфилова высказалась о группах, готовящих референдум по пенсионному возрасту
9 августа 2018, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]
Центризбирком в среду, 8 августа, одобрил вопросы трех инициативных групп для референдума о повышении пенсионного возраста. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что всего поступило 30 уведомлений из 19 регионов о проведении собраний инициативных групп о референдуме.
Но, как отметила глава ЦИК, не всем инициаторам удалось исполнить намерение. Комиссия определила, что формулировки только трех групп соответствуют требованиям закона, - пишут "Ведомости".
"Конкуренция – великая вещь, флаг вам в руки", – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова инициатору одной из групп.
ЦИК одобрила три заявки на проведение референдума о пенсионном возрасте: от КПРФ, от группы их двух физических лиц и от группы под руководством одного из кандидатов в мэры Москвы.
Два физических лица — Марина Семенова и Оксана Широбокова - на заседании ЦИК представились членами Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. Они рассказали, что их организация аполитична и в их союз входит 46 региональных организаций, - сообщает РБК.
Предложенный ими вопрос "Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?" ЦИК разрешил.
Об изменении пенсионного законодательства соообщил Дмитрий Медведев.
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