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Мины и бомбы времен ВОВ в количестве 1500 штук нашли в крепости Керчь
7 августа 2018, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]
Крымские пиротехники за две недели обследования территории крепости Керчь обнаружили там более 1500 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, пишут «Аргументы недели-Крым».
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, всего было обследовано 7,5 тысячи квадратных метров.
В состав группы вошли 25 специалистов – это высококвалифицированные пиротехники, кинологи, специалисты робототехнического управления, медицинские сотрудники, а также 4 единицы специализированной техники. На территории развернули палаточный городок, оснащенный всем необходимым для жизнеобеспечения пиротехников.
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