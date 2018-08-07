Мины и бомбы времен ВОВ в количестве 1500 штук нашли в крепости Керчь

Крымские пиротехники за две недели обследования территории крепости Керчь обнаружили там более 1500 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, всего было обследовано 7,5 тысячи квадратных метров.

В состав группы вошли 25 специалистов – это высококвалифицированные пиротехники, кинологи, специалисты робототехнического управления, медицинские сотрудники, а также 4 единицы специализированной техники. На территории развернули палаточный городок, оснащенный всем необходимым для жизнеобеспечения пиротехников.