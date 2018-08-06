Сотрудники автозавода Volkswagen в Калуге начали "итальянскую" забастовку, протестуя против вывода рабочих мест на аутсорсинг. Рабочие замедляют производство, строго соблюдая должностные инструкции.

Сотрудники предприятия выступили с обращением к руководству, в котором заявили, что готовы всеми законными способами (вплоть до забастовки) вести борьбу за сохранение рабочих мест, передает РИА Новости. Рабочие требуют организации переговоров по поводу гарантий сохранения рабочих мест и заработной платы.

"Итальянская" забастовка - вариант протестных действий, при котором сотрудники предприятия исполняют свои обязанности в строгом соответствии с законом, что существенно снижает производительность. Например, в Калуге снижена скорость погрузчиков с 10 до 5 км/ч, как предусмотрено правилами техники безопасности.