Видео, как власти Сочи объяснили падение ребенка в ливнёвку в Лазаревском

Администрация курортного Сочи оправдалась за гибель ребенка, упавшего в канаву в Лазаревском во время дождя. 7-летний мальчик приехал в Сочи со своей бабушкой. Она поселились в Лазаревском. 3 августа внук с бабушкой шел по улице Октябрьской. После дождя по ливневой канализации вода уходила в море.

Ребенок оступился, упал в "ливневку" и течением его понесло в море. Бабушка попыталась спасти внука, но безуспешно. Спасатели искали ребенка с берега и в акватории моря. На следующий день тело ребенка обнаружили в море.

В соцсетях начали обсуждать гибель ребёнка, попавшего в ливнёвку. Многих пользователей сетей возмутило, что она не закрыта решёткой.

В пресс-службе администрации Сочи разъяснили, что ливневая канава на ул. Октябрьской в поселке Лазаревском была проложена в начале 60-х годов. По задумке инженеров сооружения должны быть открыты, а решетки не предусмотрены проектом, так как они могут быть сорваны потоком воды и стать угрозой жизни и здоровья людей. Такие траншеи проходят с одной из сторон практически по каждой улице посёлка. В мэрии напомнили, что при проектировке ещё в советское время специально было предусмотрено, что тротуар только с одной стороны дороги, и находится он на противоположной стороне улицы от траншеи, - сообщают "Кубанские новости".

В администрации Сочи отметили, что погибший мальчик оторвался от бабушки и выбежал на улицу, которая не имеет тротуара. Из-за неблагоприятной погоды упал в ливневую канаву.