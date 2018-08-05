Татьяна Навка показала фото всей своей семьи

Татьяна Навка в Instagram опубликовала очень трогательный пост, посвященный ее большой семье. На снимке можно увидеть всех детей, которые с радостью проводят отдых с Дмитрием Песковым и знаменитой фигуристкой.

Навка считает, что все, кто запечатлен на фото, связаны кровным родством, духовными ценностями, общими взглядами и искренними взаимоотношениями. Татьяна отмечает, что ее задача, "как женщины,как матери, чтобы наши дети были счастливыми и нашли себя в жизни".