Экс-вратарь «Ак Барса» призвал поддерживать геев в хоккее

Бывший вратарь казанской команды «Ак Барса» Андерс Нильссон, а ныне голкипер британского клуба «Ванкувер Кэнакс», обратился к общественности с просьбой поддержать людей нетрадиционной сексуальной ориентацией в хоккее.

Он заявил, что спортивная среда очень жестока, поэтому человеку практически не возможно признаться, что он гей и остаться в команде, и продолжить карьеру. «У меня есть друзья в Швеции и США, некоторые из которых даже не осмеливаются рассказывать семьям о своей ориентации», - цитирует Нильсона Aftonbladet.

Чтобы поддержать своих знакомых гомосексуалистов голкипер в знак солидарности решил нанести радужный флаг на свой вратарский шлем. Спортсмен так же отметил, что столько нетолерантное поведение формируется у спортсменов практически с детства.

«В хоккее очень развита «культура мачо». Это нормально обзывать другого игрока «геем» или более грубыми эквивалентами этого слова. Получается, ребенок не может признаться в своей ориентации из-за страха потерять друзей», - обозначил проблему шведский вратарь.