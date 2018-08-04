Стажёр полиции в Новой Москве спас трёхлетнего ребенка

В Новой Москве стажер полиции Александр Романов спас упавшую в воду трехлетнюю девочку. Благодаря оперативным и грамотным действиям стажера по должности оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО г. Москве удалось избежать трагедии.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что во время несения службы на территории одного из открытых досуговых центров, расположенных в Новой Москве, Александр Романов услышал крики о помощи. На помощь звал 55-летний мужчина. Он с маленькой внучкой на руках, гуляя вдоль водоема, оступился, и они упали в воду. Оперативно оценив ситуацию, будущий полицейский бросился на помощь.

Молодой человек прыгнул в водоем и вынес девочку на руках. Малышка не пострадала. Мужчина смог выбраться из воды самостоятельно. Прибывшие на место происшествия врачи осмотрели дедушку и внучку и констатировали, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Семья девочки и работники досугового центра выразили огромную благодарность сотруднику УВД по ТиНАО.