Теперь можно регистрировать автомобили без посещения ГИБДД
3 августа 2018, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
На официальном портале правовой информации появился подписанный российским лидером Владимиром Путиным закон, который разрешает регистрацию автомобилей без посещения ГИБДД.
В соответствии с текстом закона, покупатели автомобилей у официальных дилеров не должны будут ездить в ГИБДД для того, чтобы поставить автомобиль на учет. ГИБДД будет назначать только номер автомобиля, а знаки владелец получит у изготовителя самостоятельно.
Госучету не будут подлежать автомобили, выставленные на продажу юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность.
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