Теперь можно регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

На официальном портале правовой информации появился подписанный российским лидером Владимиром Путиным закон, который разрешает регистрацию автомобилей без посещения ГИБДД.

В соответствии с текстом закона, покупатели автомобилей у официальных дилеров не должны будут ездить в ГИБДД для того, чтобы поставить автомобиль на учет. ГИБДД будет назначать только номер автомобиля, а знаки владелец получит у изготовителя самостоятельно.

Госучету не будут подлежать автомобили, выставленные на продажу юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность.