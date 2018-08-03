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Теперь можно регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

3 августа 2018, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Теперь можно регистрировать автомобили без посещения ГИБДД
automotolife.com

На официальном портале правовой информации появился подписанный российским лидером Владимиром Путиным закон, который разрешает регистрацию автомобилей без посещения ГИБДД.

В соответствии с текстом закона, покупатели автомобилей у официальных дилеров не должны будут ездить в ГИБДД для того, чтобы поставить автомобиль на учет. ГИБДД будет назначать только номер автомобиля, а знаки владелец получит у изготовителя самостоятельно.

Госучету не будут подлежать автомобили, выставленные на продажу юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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