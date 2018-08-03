В России с 3 августа вырос размер пошлины на загранпаспорта и права

В России с 3 августа изменился размер госпошлины на заграничные паспорта для граждан РФ и водительские удостоверения нового поколения. На заграничный паспорт нового поколения размер пошлины вырос с 3,5 тысячи до пяти тысяч рублей, для детей до 14 лет — с полутора тысяч до 2,5 тысячи рублей. Путин подписал закон об увеличении госпошлин за загранпаспорта и на права

За оформление водительского удостоверения нового поколения размер пошлины вырос на 1000 рублей, с двух до трех тысяч рублей. Стоимость документа нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, увеличилась с 500 рублей до 1500 рублей.

С 3 августа вступил в силу новый закон, повышающий размер госпошлины за оформление биометрических заграничных паспортов россиянам, а также устанавливающий новый вид пошлины за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на пластиковой основе.

Увеличение размера пошлины связано с ростом затрат федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов нового поколения.