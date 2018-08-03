В Новосибирском зоопарке домашняя кошка "усыновила" двух детенышей енотов. Специалисты уточняют, что родная мать не может должным образом ухаживать за малышами из-за плохого состояния здоровья.

Эксперты поняли, что кормилицей для маленьких енотов может стать кошка, которая в прошлом году смогла вырастить двух детенышей каракала. В настоящий момент у нее снова появились котята, однако, она почти сразу приняла и других двух малышей: обнюхала их, рассмотрела и решила, что может взять их в "семью".

Как сообщает РИА "Новости", кошка очень ответственно относится к своим обязанностям. Она постоянно умывает маленьких енотов, следит за тем, чтобы они были сытыми и находились в тепле.