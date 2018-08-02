Правительство России введёт новые дорожные знаки

Представитель Минтранса заявил, что правительство РФ рассматривает проект о введении новых дорожных знаков для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса.

В ближайшее время в России могут появиться такие знаки, как «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса» и «Велосипедная зона». Об этом передают РИА Новости.

Отмечается, что с июля 2018 года в силу вступили такие знаки, как «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Экологический класс транспортного средства».

По словам источника, в декабре стало известно, что введут в действе несколько новых дорожных знаков в качестве эксперимента. Среди них «Глухие пешеходы», «Выделенная трамвайная полоса» и др.