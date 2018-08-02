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Правительство России введёт новые дорожные знаки
2 августа 2018, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель Минтранса заявил, что правительство РФ рассматривает проект о введении новых дорожных знаков для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса.
В ближайшее время в России могут появиться такие знаки, как «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса» и «Велосипедная зона». Об этом передают РИА Новости.
Отмечается, что с июля 2018 года в силу вступили такие знаки, как «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Экологический класс транспортного средства».
По словам источника, в декабре стало известно, что введут в действе несколько новых дорожных знаков в качестве эксперимента. Среди них «Глухие пешеходы», «Выделенная трамвайная полоса» и др.
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