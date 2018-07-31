Валуев не смог ответил на вопрос инвалида, как прожить на 8,5 тысяч в месяц

Депутату Госдумы Николаю Валуеву пришлось изрядно попотеть, чтобы объяснить, как можно выжить в наше время на мизерную пенсию по инвалидности в 8 488 рублей. Вопрос прозвучал во время онлайн-конференции.

Инвалид из Ростовской области поинтересовался у народного избранника, как можно целый месяц жить - покупать продукты и одеваться и в то же время оплачивать коммунальные услуги, земельный и имущественный налоги и все это на 8488 рублей пенсии. «Я действительнo с трудoм мoгу представить, как людям прихoдится выживать на эти деньги. А какого ответа от меня ждали?» — удивляется депутат, пишут «Брянские новости».

В принципе и так было ясно, что не может слуга народа, у которого в декларации за прошлый год значится цифра в 10,8 миллионов рублей знать, как прожить на 8488 рублей в месяц. А вот удивление Валуева не понятно, потому что от депутата уж точно ждали несколько большего, чем пожимания плечами и ответа «А чего ждали?».