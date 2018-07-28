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Изменен порядок предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ в России
28 июля 2018, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в России изменился порядок предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Соответствующее постановление уже подписано российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Согласно новым правилам, граждане, которые подают заявление на предоставление субсидии, должны будут сами декларировать состав семьи, передает РИА "Новости".
Подчеркивается, что достоверность предоставленных россиянами сведений будут выборочно проверять сотрудники уполномоченных органов. Если информация о составе семьи, указанная человеком в заявлении, окажется недостоверной, то он будет привлечен к ответственности.
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