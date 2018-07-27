В Подмосковье в ближайшие часы ожидаются грозы и ливневые дожди
27 июля 2018, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]
27 июля, в Подмосковье в ближайшие часы ожидаются грозы и ливневые дожди, сообщает главное управление МЧС по региону.
Как указано в сообщении на сайте ведомства, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22 часов 27 июля местами в Московской области ожидаются гроза и ливневой дождь.
МЧС советует соблюдать меры предосторожности: закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, по возможности не выходить из дома. Помимо этого следует отключить телевизор, радио, избегать использования телефона и электроприборов, а также держаться подальше от электропроводки и антенн. Если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги и переждите ливень.
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