Сборище ненастоящих офицеров: кто требует легализации ЧВК

В начале июля этого года «Общероссийское офицерское собрание» выступило с открытым заявлением, в котором потребовало от правительства легализовать частные военные компании и статус людей, которые в них служат.

Данная новость была подхвачена и растиражирована всеми либеральными СМИ, что вызвало широкое обсуждение в Сети. Однако никто почему-то не задался вопросом, что за организация выпустила заявление и кто именно под ним подписался.

Дело в том, что «общероссийское офицерское собрание» никак юридически не оформлено, в чем признаются сами его участники. Найти их официальный сайт или актуальные контактные данные в Интернете просто невозможно. Заседания этого не более чем кружка по интересам последнее время проходят под крылом малоизвестной «Партии дела», членом Генерального совета которой является один из подписавших заявление о ЧВК — Леонид Ивашов.

Бывший генерал-полковник, просидевший большую часть службы в высоких кабинетах Минобороны, по некоторым данным, был фактически выгнан из рядов Вооруженных сил во время антикоррупционных чисток, устроенных новым на тот момент министром обороны Сергеем Ивановым в начале нулевых. После увольнения в запас, «кабинетный генерал» попытался найти себя на поприще общественно-политической деятельности, но безуспешно. Одно время симпатизировал радикальной черносотенной идеологии. Руководствуясь ей, бывший советский офицер объявил своими врагами президента и правительство, а также призывал к «консервативной» революции. Закономерно не достигнув никаких результатов, Ивашов с тех пор ходит по клубам и кружкам, куда его еще пускают.

Вторая подпись в заявлении якобы принадлежит полковнику Владимиру Петрову, председателю оргкомитета международной общественной организации «Честь и Родина». Однако сам Петров утверждает, что не имеет к заявлению никакого отношения. Это стало известно, когда с полковником связался телеканал «Царьград», чтобы узнать о подробности о предположительно новой ЧВК «Патриот», название которой упоминается в документе «офицерского собрания». Вот только Владимир Петров ответил журналисту, что первый раз слышит об этом.

«Сам факт того, что существует некое обращение, в котором фигурирует частная компания «Патриот», вызвал у Петрова недоумение. «В отношении этой ЧВК я как бы никакого отношения вообще не имею. И никогда не занимался этим вопросом», — отрезал он», — писал на своем сайте телеканал «Царьград».

Ну и последний из числа «нижеподписавшихся» — это Евгений Шабаев, к персоне которого также возникает много вопросов. Узнать настоящее воинское звание этого члена «офицерского собрания» и атамана хуторского казачьего общества «Ховрино» нам не удалось. Как признается сам Шабаев, он пошел в армию, потому что был «призван», а значит в Чечне воевал срочником и воевал недолго по причине серьезного ранения, полученного в ходе нападения ваххабитов. После этого записался в политтехнологи и, как и Ивашов, стал «общественником». По его словам, имеет отношение к событиям на Донбассе, но какое – Шабаев не признается.

И Ивашов, и Шабаев, представляющие некое «Всероссийское офицерское собрание», любят появляться в либеральных СМИ, которые спонсируются из-за рубежа. Так, например, «патриот» Ивашов поучаствовал в съемках недавнего «расследования» «Дождя» про ЧВК. До этого Шабаев рассказывал изданию «Настоящее время» (признано Минюстом РФ иностранным агентом), базирующемуся в Праге, небылицы про инцидент в сирийском Дейр-эз-Зоре. И вот теперь он дал по подписанному им заявлению развернутый комментарий рупору американской пропаганды — «Радио Свобода». Здесь он упрекнул российских добровольцев, воюющих с террористами в Сирии, что они не платят налоги и не приносят России никакой пользы.

«Никакого патриотизма в частных военных компаниях. <…> Ради чего они туда ехали? Не от хорошей жизни они туда едут», — рассказывает Шабаев.

По его словам, в его организацию, со статусом которой мы уже разобрались, якобы поступают обращения от участников боевых действий

«Сначала было их не так много, но поскольку боевые столкновения продолжаются, начали поступать до сотни обращений в год. За текущий месяц от возвратившихся из разных регионов мира ветеранов или членов семей – по 15–20 обращений в неделю», — говорит Шабаев в комментарии «Радио Свобода», полагая, «что в целом речь идет о тысячах людей».

Каким образом эти мифические «тысячи» смогли обратиться в так называемое офицерское собрание, неизвестно. Учитывая, что у этой несуществующей организации нет ни сайта, ни телефонов, ни даже групп в социальных сетях, словам Шабаева верится с трудом.

Мы связались с главой «Лиги ветеранов войн и локальных конфликтов» Андреем Николаевичем Трошевым. Отвечая на вопрос журналиста, правда ли то, что говорит Шабаев в своем интервью «Радио Свобода» и обращались ли к ним в организацию добровольцы, наш собеседник несколько раз переспросил, о каком именно «офицерском собрании» идет речь:

«Я уже ***(устал) отвечать на эти ***(дурацкие) вопросы. Я не знаю, о каких десятках обращений говорит этот *** (человек), по моей информации никто из добровольцев туда не обращался. Они Родину едут защищать, а не за льготами и красивой формой. Кто хочет статусов — пусть *** (идет) служить на штабную должность. А отдельно по Шабаеву и *** СМИ скажу — хватит лизать жопу Америке!».

Вся эта история служит хорошим примером того, как на пустом месте с подачи прозападных кураторов и через прозападные же издания можно развернуть массовую информационную кампанию, направленную на дискредитацию России. В таком случае понятно, зачем этим занимается сборище ненастоящих офицеров, скрывающихся под патриотической вывеской и выдающих себя за псевдо-экспертов в военной области.