Пятигорской жительнице достаточно постучать в стенку, чтобы услышали в полиции

Жительнице Пятигорска Татьяне Медведевой не посчастливилось вот уже более 20 лет соседствовать с районным отделением полиции. Её "нехорошая квартира" в центре города и прекрасными видами из окна по мере реконструкции полицейского участка превращалась в преисподнюю ада.



По словам собственницы, под её квартирой сначала находилось жильё пожилой женщины. Но после смерти оной недвижимость перешла в федеральную собственность и была отдана отделению полиции, занимавшему весь остальной первый этаж здания. Полицейские оборудовали в этом помещении столовую и в течение 12 лет гарь и ужасные запахи травили Татьяну Медведеву.



Потом вместо столовой оборудовали обезьянник. И женщину стали мучить уже крики и вопли задержанных. Немного успокоилось, когда под жильём пятигорженки появилсях архив. Но всё равно она поневоле практически живёт в полиции, слышит секретные совещания и допросы.



Попытки продать квартиру, разменять, вернуть её городу, словом как-то выехать из этого отделения полиции, никак не увенчаются успехом, хотя женщина с 1989 года стоит в очереди на улучшение жилищных условий.



Чтобы выйти в город или вернуться обратно в квартиру женщине и её семье нужно пройти через КПП. Однажды им срочно нужно было куда-то ехать, а на КПП никого не оказалось. Тогда женщина вылезла в своё окно и по крыше пробралась к окнам начальника отделения полиции, где проходило совещание. Испуганные стражи порядка повскакивали со стульев, повыхватывали пистолеты. Закончилось тем, что пришло распоряжение укрепить кабинеты начальства от вторжения гражданских лиц.



Вот так и живёт женщина со своей семьёй и уже семьями своих детей в отделении полиции в центре Пятигорска с прекрасным видом на гору Машук.



