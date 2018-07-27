В пятницу на Москву обрушится жара
27 июля 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики дали прогноз погоды для москвичей и гостей столицы на пятницу, 27 июля. Согласно последней информации специалистов, сегодня в Москву придет настоящая летняя жара, в городе будет душно.
Воздух в столице прогреется в течение дня до плюс 29 градусов по Цельсию. Кроме того, в Москве ожидается облачность, однако будут и прояснения. Местами пройдут небольшие дожди. Скорость ветра будет составлять от 5 до 10 метров в секунду, передает сегодня kp.ru.
Грядущей ночью также ожидается теплая погода – столбики термометров будут показывать плюс 22 градуса. Не исключены осадки.
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