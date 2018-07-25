В приоритете – безопасность детей

На Приволжской детской железной дороге состоялась акция «Внимание – железная дорога!». Участие в ней приняли более 100 школьников: такие мероприятия сочетают образовательную часть с развлекательной, а потому детям очень нравятся.

«Прежде чем что-то сделать, подумайте о последствиях, – сразу расставили акценты железнодорожники. – К чему могут привести шалости?». Ведь железная дорога – опасная зона, где угроза исходит и от высокого напряжения, и от падения с высоты, и от движущегося с большой скоростью поезда, остановить который в одно мгновение невозможно. К сожалению, дети не всегда внимательны на железной дороге, да и взрослые зачастую подают прямо противоположный пример, игнорируя правила безопасности.

В актовом зале специалистов по охране труда Волгоградского региона Приволжской магистрали с вниманием и любопытством слушали ученики младших классов школ №1 и № 88 Тракторозаводского района, а также гимназии №13. Были и дошколята, только собирающиеся в этом году надеть на плечи ранцы.

Вообще-то, эта акция – не единичное мероприятие. Волгоградские железнодорожники уделяют большое внимание профилактической работе. Детей приглашают на экскурсии на предприятия, да и сами железнодорожники частые гости в школах, особенно в тех, которые находятся в непосредственной близости от путей. С начала года уже 4600 детей приняли участие в профилактических акциях.

Конечно, обычное повторение правил будет детям неинтересно. Общепризнано, что молодое поколение лучше усваивает материал, поданный в игровой форме. Поэтому уже несколько лет успешно проводится интерактивная игра «Осторожно, поезд!», в которой дети проверяют свои знания в форме командного состязания. Не обошлось без интерактива и в ходе акции «Внимание – железная дорога!»: специалисты по охране труда Волгоградского региона ПривЖД Николай Молчанов и Евгения Река задавали детям вопросы, проверяя, как они поняли и запомнили правила. А смешные мультфильмы, показывающие, в какие передряги попадают незадачливые нарушители, никого не оставили равнодушными. И конечно всем без исключения запомнилась поездка в поезде по Царицынской пойме.

Своим мнением о полезности и важности таких профилактических акций поделилась Екатерина Сабировна Атарщикова, начальник пришкольного лагеря «Лукоморье» (гимназия № 13), а также инженер в области охраны труда. «Я убеждена, что подобные мероприятия приносят огромную пользу. Мы, конечно, работаем с детьми в течение года: у нас проходят инструктажи, тематические мероприятия по охране труда, показы мультфильмов. Но одно дело, когда о правилах поведения на железной дороге рассказываем мы, а другое дело – специалисты. Поход на железную дорогу – это всегда увлекательное путешествие. Думаю, отныне будем практиковать регулярные выезды школьников на детскую железную дорогу в течение всего учебного года, ведь это наглядно, полезно и очень интересно».

Основные правила безопасности на железной дороге: