В приоритете – безопасность детей
25 июля 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
На Приволжской детской железной дороге состоялась акция «Внимание – железная дорога!». Участие в ней приняли более 100 школьников: такие мероприятия сочетают образовательную часть с развлекательной, а потому детям очень нравятся.
«Прежде чем что-то сделать, подумайте о последствиях, – сразу расставили акценты железнодорожники. – К чему могут привести шалости?». Ведь железная дорога – опасная зона, где угроза исходит и от высокого напряжения, и от падения с высоты, и от движущегося с большой скоростью поезда, остановить который в одно мгновение невозможно. К сожалению, дети не всегда внимательны на железной дороге, да и взрослые зачастую подают прямо противоположный пример, игнорируя правила безопасности.
В актовом зале специалистов по охране труда Волгоградского региона Приволжской магистрали с вниманием и любопытством слушали ученики младших классов школ №1 и № 88 Тракторозаводского района, а также гимназии №13. Были и дошколята, только собирающиеся в этом году надеть на плечи ранцы.
Вообще-то, эта акция – не единичное мероприятие. Волгоградские железнодорожники уделяют большое внимание профилактической работе. Детей приглашают на экскурсии на предприятия, да и сами железнодорожники частые гости в школах, особенно в тех, которые находятся в непосредственной близости от путей. С начала года уже 4600 детей приняли участие в профилактических акциях.
Конечно, обычное повторение правил будет детям неинтересно. Общепризнано, что молодое поколение лучше усваивает материал, поданный в игровой форме. Поэтому уже несколько лет успешно проводится интерактивная игра «Осторожно, поезд!», в которой дети проверяют свои знания в форме командного состязания. Не обошлось без интерактива и в ходе акции «Внимание – железная дорога!»: специалисты по охране труда Волгоградского региона ПривЖД Николай Молчанов и Евгения Река задавали детям вопросы, проверяя, как они поняли и запомнили правила. А смешные мультфильмы, показывающие, в какие передряги попадают незадачливые нарушители, никого не оставили равнодушными. И конечно всем без исключения запомнилась поездка в поезде по Царицынской пойме.
Своим мнением о полезности и важности таких профилактических акций поделилась Екатерина Сабировна Атарщикова, начальник пришкольного лагеря «Лукоморье» (гимназия № 13), а также инженер в области охраны труда. «Я убеждена, что подобные мероприятия приносят огромную пользу. Мы, конечно, работаем с детьми в течение года: у нас проходят инструктажи, тематические мероприятия по охране труда, показы мультфильмов. Но одно дело, когда о правилах поведения на железной дороге рассказываем мы, а другое дело – специалисты. Поход на железную дорогу – это всегда увлекательное путешествие. Думаю, отныне будем практиковать регулярные выезды школьников на детскую железную дорогу в течение всего учебного года, ведь это наглядно, полезно и очень интересно».
Основные правила безопасности на железной дороге:
- не ходите по путям, даже если на них не видно поездов;
- не подходите к трансформаторам и электрическим опорам, не поднимайте лежащие на земле провода;
- не поднимайтесь на крышу вагона, не пролазьте под ним и не цепляйтесь за него во время движения;
- переходите пути только в оборудованных для этого местах;
- при переходе убедитесь в том, что к вам не приближается поезд. Вблизи железнодорожных путей снимите наушники и капюшон;
- не устраивайте на платформе подвижных игр, оставайтесь рядом с родителями;
- внутрь вагона заходите после его полной остановки и приглашения проводника;
- не высовывайте из вагона голову или руки.
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