Минобороны похвалилось успешными учениями, но пользователи разоблачили фальшивку

Министерство обороны снимает фантастический блокбастер. Крылатая ракета, выпущенная с борта атомного подводного крейсера Тихоокеанского флота «Томск» в 2018 году пробивает временной континуум и попадает в условную цель противника в 2016 году. Ну почти попадает. «Прямо кино и немцы», - веселятся пользователи, разглядывая очередной ролик Минобороны.

А все потому, что пиарщики ведомства решили показать красивую картинку российской военной мощи, отчитаться о выполненных маневрах и учениях, вот только использовали для этого архивные кадры двухгодичной давности. В чем их и уличили пользователи Сети.

«Атомный подводный ракетный крейсер Тихоокеанского флота «Томск» выполнил учебно-боевой пуск крылатой ракеты по надводной мишени По данным объективного контроля, противокорабельная ракета успешно поразила мишень, имитировавшую надводный корабль условного противника, на расстоянии 150 километров от места пуска. В ходе выполнения задач в море подводники выполнили скрытное перемещение под водой на позицию пуска и уход от огневого поражения условного противника после стрельбы», - бодрое описание красивого запуска на видео размещено на YouTube. Красиво так, зрелищно получилось. Вот только пользователи заметили, что кадры того, как ракета поражает цель, были вырезаны из другого ролика. Идентичное видео публиковал в 2016 году телеканал «Звезда». Только там вместо «Томска» ракету запускал береговой комплекс «Бастион» в рамках учений «Кавказ-2016».

«Кадр попадания от 2016 года, вы че творите?! Крылатые ракеты пробивающие временной континуум. Ну все, хана тебе, Колумб! Загружаем координаты его кораблика!», «Дизлайк за фейк. Удалите видео и не позорьтесь.», «Тоже стали фейковать. да еще не попали», «Не ожидал такого фэйка от МО, вы что творите там бездари... Сколько списали по карманам за выстрел от 2016-го?», «Только и можете надувные танки делать и фейковые пуски?», «Походу результат попадания был просран и решили вставить видео двухлетней давности», - написали пользователи в комментариях.

Не понятно на что надеялись пиарщики Минобороны, используя архив вместо реальных событий, но они точно не ожидали, что подписчики окажутся столь внимательными зрителями их нового блокбастера.