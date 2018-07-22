В "Лефортово" обнаружен якобы обвиненный по делу об госизмене
22 июля 2018, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Правозащитники планируют навестить в московском СИЗО "Лефортово" 74-летнего Виктора Кудрявцева, который мог оказаться в следственном изоляторе после обысков в ЦНИИМаш, проводимых по делу о госизмене. Кудрявцев, предположительно, сотрудник головного института госкорпорации "Роскосмос", в которой ранее прошли обыски по делу об утечке за рубеж сведений о новейшем гиперзвуковом оружии.
Кудрявцев 21 июля сообщил члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгению Еникееву о имеющихся у него серьезных хронических заболеваниях, - передает РБК.
Заместитель председателя ОНК Ева Меркачева отметила, что пока нельзя достоверно утверждать, что находящийся на карантине в "Лефортово" Кудрявцев имеет какое-либо отношение к Роскосмосу, - сообщает "МК". Во время посещения СИЗО правозащитниками Кудрявцев только успел сказать, что живет в Королеве.
Напомним, 20 июля "Коммерсантъ" сообщил об обысках в ЦНИИмаше и Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК). В СМИ пишут, что были задержания.
Руководитель исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон пока не комментирует информацию об обыске в его кабинете по уголовному делу о госизмене и передаче западным спецслужбам информации о новом российском гиперзвуковом оружии.
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