Дмитрий Пайсон прокомментировал обыски по делу о госизмене

Руководитель исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон пока не комментирует информацию об обыске в его кабинете по уголовному делу о госизмене и передаче западным спецслужбам информации о новом российском гиперзвуковом оружии. В ЦНИИМАШе "Роскосмоса" проходят обыски по делу о госизмене

Сегодня ранее "Комменрсантъ" сообщил об обысках в рамках уголовного дела о госизмене в головном институте госкорпорации "Роскосмос" Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМ) и в ОРКК в кабинете Дмитрия Пайсона.

Пайсон попросил журналистов не упоминать его в контексте уголовного дела о госизмене, - сообщает РБК.

Возможно, Пайсон будет свидетелем по делу. Москву он не покидал. Но на работе его сегодня не было. По некоторым данным, "шпионы" появились в ЦНИИМАШе, где ранее работал Пайсон. Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание службе безопасности "Роскосмоса" оказывать максимальную поддержку следственным органам.