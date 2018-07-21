Популярный российский видеоблогер и стример, известный в сети под псевдонимом Илья Мэддисон, внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Также ему запрещен въезд на Украину.

Российскому видеоблогеру Илье Давыдову, известному как Илья Мэддисон, вменяется провокационная деятельность, антиукраинская позиция и пропаганда украинофобских идей. В качестве доказательств выборочно приводятся ролики блогера, снятые им по украинской тематике, а также цитируются посты в соцсетях.

Илья Давыдов (Мэддисон) стал звездой рунета благодаря юмористически обзорам новинок кино и игровой индустрии. Благодаря его манере комментирования ролики Мэддисона быстро набрали популярность в сети.

В июле блогер получил полтора года условно по статье 282 ч. 1 (Экстремизм) УК РФ за неудачную шутку на религиозную тему. В суде Мэддисон признал свою вину, сообщает РИА Новости.