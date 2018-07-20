Опубликован поэтапный сценарий разгрома ВСУ армией РФ в случае агрессии Украины

В интернете выложен поэтапный сценарий разгрома Вооруженных сил Украины российской армией в случае военной агрессии Киева. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Канал «Крым Про +» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в первые 60 минут после начала конфликта средства радиоэлектронной борьбы РФ заглушат все виды связи противника. На втором этапе российский спецназ возьмет под контроль основные пункты управления и склады ВСУ.

Затем авиация нанесет точечные удары по украинской Национальной гвардии. Бронетанковые войска и аэромобильные соединения РФ, в свою очередь, заблокируют армейские подразделения. В заметке, размещенной каналом, предсказывается, что последние предпочтут сдаться без сопротивления. После этого операция будет завершена, она должна занять не больше 36 часов, отмечает автор материала.

Ранее в сети опубликовали вероятный план удара России по Украине после нападения ВСУ на Крым.