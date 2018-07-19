Сбежавший верблюд стал причиной дорожной аварии в Тульской области

Верблюд, сбежавший из передвижного цирка Новомосковска, спровоцировал ДТП в Тульской области. Необычное происшествие произошло недалеко от деревни Красное Гремячево.

Как сообщает НСН, «корабль пустыни» стал причиной столкновения двух автомобилей. К счастью в результате ДТП никто не пострадал. Обе машины получили лишь механические повреждения. Верблюд позже был найден полицейским и возвращен в цирк.