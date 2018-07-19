СКР возбудил дело по факту смерти истощенной девочки в Прикамье
19 июля 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело после смерти 14-летней девочки - жительницы Краснокамска. Семиклассница умерла 16 июля дома.
Учителя девочки еще во время учебного года забили тревогу, когда стало очевидно, что ребенок сильно похудел. Одноклассники умершей девочки говорят, что она питалась в школьной столовой во время учебы, а дома мама кормила ее только по два раза в неделю, уверяя, что ее ребенку этого достаточно.
В минувший понедельник утром женщина обнаружила дочь-подростка в бессознательном состоянии и вызвала "скорую помощь". Прибывшие медики констатировали смерть девочки.
Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". В Краснокамске проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор и закрепление доказательственной базы. Для установления точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза.
По данным СКР, в рамках расследования уголовного дела будут выясняться все причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. Будет устанавливаться, в полном ли объеме проводились мероприятия профилактического характера в отношении семьи, в которой воспитывалась школьница.
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