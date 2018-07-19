СКР возбудил дело по факту смерти истощенной девочки в Прикамье

Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело после смерти 14-летней девочки - жительницы Краснокамска. Семиклассница умерла 16 июля дома.

Учителя девочки еще во время учебного года забили тревогу, когда стало очевидно, что ребенок сильно похудел. Одноклассники умершей девочки говорят, что она питалась в школьной столовой во время учебы, а дома мама кормила ее только по два раза в неделю, уверяя, что ее ребенку этого достаточно.

В минувший понедельник утром женщина обнаружила дочь-подростка в бессознательном состоянии и вызвала "скорую помощь". Прибывшие медики констатировали смерть девочки.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". В Краснокамске проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор и закрепление доказательственной базы. Для установления точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза.

По данным СКР, в рамках расследования уголовного дела будут выясняться все причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. Будет устанавливаться, в полном ли объеме проводились мероприятия профилактического характера в отношении семьи, в которой воспитывалась школьница.