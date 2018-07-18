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Итог ЧМ:7% опрошенных девушек завели отношения с иностранцами. Причины прозаичны
18 июля 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
Чемпионат мира не только дал возможность российским спортсменам доказать, что мы умеем играть в футбол, но и дал шанс российским девушкам оценить иностранных мужчин. И они тоже постарались его не упустить.
Как показал федеральный соцопрос 57% россиянок допускают отношения с иностранцами, а 12% даже признались в таковых, причем большая половина из них обрели этот опыт именно на мундиале.
Неужели наши родные русские мужики так плохи, и чем именно привлекают российских женщин иностранцы? Ответ оказался банальным и прозаичным. 67% опрошенных назвали самой привлекательной чертой иностранцев - перспективу выйти замуж и переехать в другую страну, 26% оценили внешний вид и открытость и 7% девушек привлекла экзотика.
По данным независимого агентства Zoom Market, которое и провело опрос, охотнее всего знакомились с иностранцами жительницы Саранска, они оказались на первом месте среди городов мундиаля по положительному ответу на вопрос «Был ли у вас секс с иностранцем на чемпионате». А вот столица Татарстана - Казань с ее строгими мусульманскими традициями замыкает турнирную таблицу. Москва оказалась на третьем месте, после Саранска и Сочи.
В опросе приняли участие 2200 девушек в возрасте от 18 до 34 лет.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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