Итог ЧМ:7% опрошенных девушек завели отношения с иностранцами. Причины прозаичны

Чемпионат мира не только дал возможность российским спортсменам доказать, что мы умеем играть в футбол, но и дал шанс российским девушкам оценить иностранных мужчин. И они тоже постарались его не упустить.

Как показал федеральный соцопрос 57% россиянок допускают отношения с иностранцами, а 12% даже признались в таковых, причем большая половина из них обрели этот опыт именно на мундиале.

Неужели наши родные русские мужики так плохи, и чем именно привлекают российских женщин иностранцы? Ответ оказался банальным и прозаичным. 67% опрошенных назвали самой привлекательной чертой иностранцев - перспективу выйти замуж и переехать в другую страну, 26% оценили внешний вид и открытость и 7% девушек привлекла экзотика.

По данным независимого агентства Zoom Market, которое и провело опрос, охотнее всего знакомились с иностранцами жительницы Саранска, они оказались на первом месте среди городов мундиаля по положительному ответу на вопрос «Был ли у вас секс с иностранцем на чемпионате». А вот столица Татарстана - Казань с ее строгими мусульманскими традициями замыкает турнирную таблицу. Москва оказалась на третьем месте, после Саранска и Сочи.

В опросе приняли участие 2200 девушек в возрасте от 18 до 34 лет.