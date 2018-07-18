Эксперты Счетной палаты назвали недостатки пенсионного законопроекта

Эксперты Счетной палаты РФ, которую возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин, назвали недостатки пенсионного законопроекта. После изучения документа Счетная палата предлагает законопроект доработать. Появились новости о возвращении россиянам накопительной части пенсии

К недостаткам эксперты отнесли то, что из законопроекта не понятно, как повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий. Счетная палата отметила, что в законопроекте не указывается, при каких условиях пенсионная система будет считаться сбалансированной и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе. Эксперты ведомства Кудрина отметили, что проект не содержит прогноза о том, как изменится количество получателей пенсий, а это, соответственно, не дает возможности оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни россиян.

В Счетной палате подчеркнули, что ключевой целью этого законопроекта, предложенного 14 июня Дмитием Медведевым, является повышение пенсионного обеспечения граждан, но проект закона не содержит самого механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции.

Концептуальных замечаний к законопроекту у ведомства Алексея Кудрина нет, - сообщила Русская служба «Би-би-си».

Напомним, пенсионный законопроект сейчас рассматривает Госдума.