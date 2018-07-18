Серебренникову продлили срок домашнего ареста

Басманный районный суд города Москвы продлил срок домашнего ареста режиссёру театра и кино Кириллу Серебренникову. Суд установил ему срок до 22 августа, а директору РАМТ Софье Апфельбаум – до 19 сентября. Серебренников заявил, что следствие не располагает доказательствами его вины

Как сообщает РИА Новости, судья огласила решение удовлетворить ходатайство следствия. Серебренников, обвиняемый по делу о хищениях в "Седьмой студии", заявил, что то, что сейчас с ним происходит – это полный абсурд. Как пояснил режиссер, ему незачем скрываться и некому угрожать. По словам Серебренникова, его защита просит, чтобы следствие провело допрос среди сотрудников проекта «Платформа» и узнать, как они получали зарплату. Однако, как признался режиссер: «Следствию это неинтересно».

Как сообщает источник, адвокат Дмитрий Харитонов предложил за освобождение Серебренникова залог в размере 68 миллионов рублей. Серебренников заявил, что у него таких денег нет, но если его адвокат знает, где их взять, он будет не против.