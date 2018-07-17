Виктория Скрипаль поговорила с сестрой

Виктория Скрипаль сообщила, что в начале этого месяца смогла связаться с пострадавшей в Солсбери двоюродной сестрой Юлией. Они поговорили по телефону. Кто кому смог позвонить, Виктория не уточняла.

Юлия сообщила сестре, что в настоящий момент долечивается и занимается здоровьем отца. По словам Виктории, Юлия не считает нужным созваниваться с родными. На письма сестры она не отвечает, хотя и получает их, передает РИА Новости.

Виктория Скрипаль добивается возможности навестить свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль, пострадавшую от отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом в марте нынешнего года вместе со своим отцом, бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в британском городе Солсбери.