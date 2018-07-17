В среду, 18 июля, Крымский мост будет частично закрыт из-за музыкальной группы "Любэ". Соответствующие данные сегодня предоставили на официальном сайте информационного центра данного объекта.

Согласно последним сообщениям, в определенные временные интервалы движения автомобилей по мосту через Керченский пролив будет ограничено в связи со съемками клипа. Предполагается, что машины не смогут ездить по конструкции в течение трех минут раз в час.

Отмечается, что подобная ситуация не окажет существенного влияния на дорожную ситуацию. Известно также, что все данные насчет обстановки на трассе будут демонстрироваться на табло.