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Крымский мост завтра закроют из-за группы "Любэ"
17 июля 2018, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 18 июля, Крымский мост будет частично закрыт из-за музыкальной группы "Любэ". Соответствующие данные сегодня предоставили на официальном сайте информационного центра данного объекта.
Согласно последним сообщениям, в определенные временные интервалы движения автомобилей по мосту через Керченский пролив будет ограничено в связи со съемками клипа. Предполагается, что машины не смогут ездить по конструкции в течение трех минут раз в час.
Отмечается, что подобная ситуация не окажет существенного влияния на дорожную ситуацию. Известно также, что все данные насчет обстановки на трассе будут демонстрироваться на табло.
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