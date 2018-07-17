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В России на пенсии находятся почти треть жителей
17 июля 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
По данным экспертов Росстата, согласно информации на 1 января 2018 года порядка трети жителей Российской Федерации, а именно 31,7 процентов, уже вышли на пенсию.
Эксперты подсчитали, что из общего числа жителей России (146,9 миллионов человек) порядка 31,7 процентов (46,5 миллионов человек) уже вышли на пенсию. Отметим, что половина из них продолжает трудиться первые несколько лет после достижения пенсионного возраста.
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