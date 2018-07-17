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//Общество

В России на пенсии находятся почти треть жителей

17 июля 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В России на пенсии находятся почти треть жителей

По данным экспертов Росстата, согласно информации на 1 января 2018 года порядка трети жителей Российской Федерации, а именно 31,7 процентов, уже вышли на пенсию.

Эксперты подсчитали, что из общего числа жителей России (146,9 миллионов человек) порядка 31,7 процентов (46,5 миллионов человек) уже вышли на пенсию. Отметим, что половина из них продолжает трудиться первые несколько лет после достижения пенсионного возраста.

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В России на пенсии находятся почти треть жителей

В России на пенсии находятся почти треть жителей 08:45

По данным экспертов Росстата, согласно информации на 1 января 2018 года порядка трети жителей Российской Федерации, а именно 31,7 процентов, уже вышли на пенсию. >>

Темпы индексации пенсии достигли рекордных значений 16.07 13:18

В понедельник, 16 июля, глава Минтруда РФ Максим Топилин рассказал журналистам о запланированном повышении пенсий, которые будут в два раза больше прогнозируемого уровня инфляции. В денежном эквиваленте пенсия каждого россиянина вырастет на тысячу рублей. >>

Группу «Рефлекс» впечатлил позитивный Челябинск 16.07 12:41

Участники группы «Рефлекс», которая была приглашена на празднование Дня металлургов, отметили, что Челябинск расцветает. >>
Металлурги Челябинска встретили аплодисментами Бориса Дубровского

Металлурги Челябинска встретили аплодисментами Бориса Дубровского 16.07 12:34

В минувшую субботу, 14 июля, в День металлурга глава региона Борис Дубровский лично приехал поздравить южноуральцев с праздником. Челябинцы встретили губернатора аплодисментами и поблагодарили за большой вклад в развитие Металлургического района и улучшение экологии. >>
Глава Металлургического района поздравил металлургов с праздником

Глава Металлургического района поздравил металлургов с праздником 16.07 09:49

Глава Металлургического района Челябинска Сергей Николаевич Кочетков поздравил металлургов с профессиональным праздником. >>

На митинг «Справедливой России» собралось 900 человек вместо обещанных 3000 14.07 12:18

Сегодня, 14 июля, в 12-00 на площадке у ДК «Колющенко» в Челябинске активисты партии «Справедливая Россия» во главе с Валерием Гартунгом организовали еще одну акцию протеста. Челябинцы требовали рассмотреть альтернативу будущим законам о повышении пенсионного возраста и НДС. Вопреки заявлениям организаторов о том, что на акцию придут порядка 3 тысяч человек, по факту собралось менее тысячи. >>

//Новости МирТесен



На 17 заводах Челябинска установят счетчики выбросов 13.07 13:08

Сегодня, 13 июля, на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс» депутат госдумы Владимир Бурматов рассказал, на какие предприятия Челябинска будут установлены приборы учета выбросов. Парламентарий напомнил, что данная инициатива принадлежит главе региона Борису Дубровскому — он рассказал об этом во время своего доклада на Госсовете. >>

РМК представила на ИННОПРОМе инвестпроекты на 180 млрд рублей 13.07 12:59

Русская медная компания намерена вложить в развитие Челябинской области около 180 миллиардов рублей. Средства будут направлены на строительство передовых производств, где будут работать еще порядка 3 тысяч высококвалифицированных сотрудников. >>

РМК продолжает пополнять кадровый резерв 13.07 11:49

За минувшие два года Русская медная компания заключила соглашение уже с четырьмя вузами, сейчас собирается пополнить свой кадровый резерв еще и выпускниками УФУ. Это позволит готовить профессиональные кадры, которые обладают последними компетенциями в горно-металлургической отрасли. >>

//Новости Гнездо.ру

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Челябинцам рассказали, как сохранить здоровье и счастливо дожить до пенсии

Челябинцам рассказали, как сохранить здоровье и счастливо дожить до пенсии 13.07 11:25

Сегодня много говорят об активном долголетии, а вот качество жизни людей среднего возраста, к сожалению, остается за бортом. В самом деле, когда мы молоды, энергичны и полны сил, на первые тревожные звоночки неблагополучию попросту некогда обращать внимания. Работа, карьера, семья поглощает все время человека цветущего возраста. Но, как справедливо замечают врачи, заботиться о здоровье надо начинать смолоду. О том, как улучшить качество жизни людям в возрасте 25-45 лет шла речь на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс». >>
«Территория Бизнеса» поможет предприятиям «дорасти» до требований заказчиков

«Территория Бизнеса» поможет предприятиям «дорасти» до требований заказчиков 12.07 15:26

Предприятия Челябинской области могут стать партнерами крупных компаний благодаря программе «доращивания поставщиков». В «Территории Бизнеса» открыт прием заявок для предприятий, желающих стать поставщиками. >>

Леонид Поляков: дисбаланс между работающими и пенсионерами приведет к катастрофе 12.07 15:09

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Леонид Поляков заявил, что если не менять законодательство в пенсионной сфере, скоро это приведет к социально-экономической катастрофе. В данный момент число работников и пенсионеров достигло соотношения 6 к 5. >>

//Новости Redtram

РМК простила жительницам Южного Урала издержки в размере 150 тысяч рублей 12.07 13:49

Русская медная компания решила отозвать ходатайство о взыскании судебных издержек на иск, которые проиграли две жительницы Южного Урала. >>

На трубы Челябинска поставят счетчики 12.07 13:14

Около 300 основных загрязнителей воздуха Челябинска и области уже с 1 января 2019 года будут обязаны передавать показания приборов учета выбросов. На каждую трубу промышленного предприятия установят специальный счетчик, который автоматически передаст данные в федеральный центр Росприроднадзора. Такой закон сегодня приняла в окончательном чтении Госдума России. >>
РМК хочет рекультивировать более 300 гектаров земель Карабаша

РМК хочет рекультивировать более 300 гектаров земель Карабаша 12.07 10:40

Русская медная компания намерена рекультивировать более 300 гектаров земель Карабаша, которые были использованы в качестве хвостохранилища в прошлом веке. Участки земель направлены в реестр территорий с накопленным экологическим вредом. Программа рассчитана на 5 лет, сумма вложений - 1-1.5 миллиарда рублей. >>

//Новости ADWILE

Карабаш станет «Умным городом» 12.07 09:58

Специалисты компании РМК представили на международной выставке ИННОПРОМ, которая в данный момент проходит в Екатеринбурге, стратегию развития Карабаша. Согласно идее компании, Карабаш станет «Умным городом», который сохранит для жителей самый ценный ресурс — время. >>

Коллектив из 1300 сотрудников Челябэнергосбыта переходит в Челябэнерго 12.07 08:47

Специалисты Челабэнерго продолжают проведение рабочих встреч с коллективом Челябэнергосбыта в Челябинской области. Всего на работу в новое энергосбытовое подразделение ОАО «МРСК Урала» намерены перевести порядка 1300 производственного персонала. >>

Борис Дубровский открыл медресе после реконструкции 12.07 08:14

Этого события ждали 55 лет. Три года назад глава Южного Урала Борис Дубровский направил средства на реконструкцию медресе "Расулия", и сегодня учебное заведение было торжественно открыто. >>

Вложения РМК в регионы достигнет 2 миллиардов рублей 11.07 15:04

В этом году Русская медная компания рассчитывает вложить в регионы своего присутствия порядка 2 миллиардов рублей. Об этом заявила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова на ИННОПРОМе, который сейчас проходит в Екатеринбурге. >>
Челябинские металлурги отпраздновали день семьи, любви и верности

Челябинские металлурги отпраздновали день семьи, любви и верности 11.07 13:50

По доброй традиции в нашем районе прошел полюбившийся всем праздник семьи, любви и верности. В парке «Металлург» им. О.И. Тищенко развлечение для себя нашел любой - для детей прошел конкурс детского рисунка на асфальте, семьи смогли принять участие в традиционном дефиле детских колясок >>

На расселение ветхо-аварийного жилья Южного Урала нужно 10 миллиардов рублей 11.07 08:54

В текущем году на расселение ветхо-аварийного жилья, которое было признано таковым после 2012 года, из бюджета региона был направлен 1 миллиард рублей. На эти средства смогут переселить 25-26 тысяч квадратных метров. Однако денег нужно в 10 раз больше, отметил глава региона Борис Дубровский на проходящей в Екатеринбурге выставке ИННОПРОМ-2018. >>

//Новости партнеров

Южный Урал рассчитывает на поддержку Китая в строительстве ВСМ 11.07 08:45

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в ходе международной выставки ИННОПРОМ-2018, которая в данный момент работает в Екатеринбурге, отметил, что рассчитывает на помощь китайских партнеров в строительстве высокоскоростной магистрали, соединяющей столицы Среднего и Южного Урала. >>

Конгресс-холл «Таганай» построят точно к саммитам ШОС и БРИКС 11.07 08:35

В канун саммитов ШОС и БРИКС, которые запланированы в Челябинске в 2020 году, будет полностью сдан основной объект для проведения всех мероприятий - конгресс-холл «Таганай». Об этом рассказал глава региона Борис Дубровский на ИННОПРОМе. >>

В Челябинске обсудили квоты на выхлопы машин 11.07 08:24

В региональном правительстве специалисты обсудили квоты на выбросы машин – после прошлогодних замеров сотрудниками ГИБДД выяснилось, что легковушки, маршрутки и автобусы составляют не менее 25 процентов от общего объема загрязнения воздуха. >>
«Школа предпринимательства» стартовала в Челябинске

«Школа предпринимательства» стартовала в Челябинске 10.07 15:31

9 июля в «Территории Бизнеса» был запущен первый в этом году тренинг Корпорации МСП «Школа предпринимательства». Участие в проекте приняли более 40 человек. >>

РМК планирует вложить в Михеевский ГОК еще 45 миллиардов 10.07 15:06

Инвестиции будут направлены на новое автоклавное производство катодной меди, сообщил президент РМК Всеволод Левин на ИННОПРОМЕ-2018. На завод трудоустроят порядка тысячи человек. >>
Владимир Торин: «Писатель – это гуманист»

Владимир Торин: «Писатель – это гуманист» 10.07 14:59

Писатель Владимир Торин прославился романами «Амальгама» и «Амальгама 2. Тантамареска». Высокая популярность книг побудила к изданию романов в новом формате покетбук. Как только книжные новинки поступили в магазины Челябинска, мы поговорили с автором нашумевших бестселлеров >>

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